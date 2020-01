Spinta post festività per 6 smartphone Huawei e Honor: EMUI 10 stabile in Cina dal 7 gennaio (Di martedì 7 gennaio 2020) Arrivano anche oggi 7 gennaio dei segnali incoraggianti per diversi utenti in possesso di smartphone Huawei e Honor. Premesso che quanto sto per riportarvi sia da ritenersi valido per la Cina, fa comunque piacere sapere che l'aggiornamento con EMUI 10 si possa ritenere stabile per altri sei smartphone. Un segnale, questo, che dà continuità a quanto vi ho riportato durante lo scorso fine settimana e che ci fa ripartire al meglio dopo le festività natalizie dal punto di vista dello sviluppo software. I 6 smartphone Huawei e Honor con EMUI 10 stabile dal 7 gennaio Passando ad aspetti più concreti, secondo quanto riportato da Huawei Central questo martedì possiamo soffermarci su sei dispositivi. Usando il loro brand name cinese, vista l'area geografica in cui il pacchetto software stabile di EMUI 10 è stato distribuito in queste ore, è giusto parlare di Huawei Enjoy 10 Plus (per noi ... Leggi la notizia su optimaitalia

