Sciopero Trenord 8 gennaio 2020: orario treni e fasce garantite (Di martedì 7 gennaio 2020) Sciopero Trenord 8 gennaio 2020: orario treni e fasce garantite Riprende, nel nuovo anno, la stagione degli scioperi. Dopo la giornata di Sciopero dello scorso 13 dicembre 2019, il prossimo in ordine di tempo è quello che riguarderà Trenord: mercoledì 8 gennaio 2020. Dal sito della società si avvertono gli utenti che “dalle 3.00 di Mercoledì 8 gennaio 2020 alle 2:00 di Giovedì 9 gennaio 2020 è previsto uno Sciopero, indetto dal sindacato Or.S.A., che interessa il trasporto ferroviario regionale in Lombardia. Il servizio ferroviario Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale, potrà subire variazioni e/o cancellazioni”. Sciopero Trenord 8 gennaio 2020, fasce garantite Le fasce garantite saranno le seguenti: dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Negli orari indicati viaggeranno solo i treni compresi nella lista dei “Servizi ... Leggi la notizia su termometropolitico

