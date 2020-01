Sardine, sindaco di Riace pubblica dati di Jasmine Cristallo: le scuse (Di martedì 7 gennaio 2020) Il sindaco di Riace Antonio Trifoli ha messo online alcuni dati personali di Jasmine Cristallo, coordinatrice nazionale del movimento delle Sardine che il 6 gennaio 2020 si è riunito nella cittadina calabrese. Dopo che in molti gli hanno fatto notare la gravità della sua azione, ha scritto un post di scuse. Ha inoltre invitato l’attivista a recarsi in Comune per “farle capire che non sono così cattivo e pieno di pregiudizi come invece sono stato descritto“. Sardine a Riace: i dati di Jasmine Cristallo Trifoli ha condiviso su Facebook tra i commenti ad un post di una testata locale la lettera con cui Jasmine aveva chiesto all’amministrazione l’autorizzazione ad effettuare il flash mob. Nella mail erano palesi i suoi indirizzi e i suoi dati, che Trifoli non ha provveduto a nascondere esponendoli pubblicamente. In questo modo chiunque abbia letto quel ... Leggi la notizia su notizie

