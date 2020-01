Russia e Turchia pronte a prendersi la Libia (Di martedì 7 gennaio 2020) Gli aerei che dovevano accompagnare i ministri degli esteri europei a Tripoli, hanno preso un’altra direzione: nessuna missione, nessun volo verso la Libia, nessun incontro con gli attori più impegnati sul fronte. E quell’operazione diplomatica messa in piedi dal vecchio continente, con l’Italia a fare da testa di ponte, si è trasformata in un incontro tra colleghi europei a Bruxelles. In compenso, ad Istanbul stanno proseguendo i preparativi per il bilaterale tanto atteso tra Putin ed Erdogan. Il leader del Cremlino ed il presidente turco, si vedranno sulle rive del Bosforo per parlare di tanti argomenti posti all’ordine del giorno. Tra tutti, per l’appunto, il dossier libico. Perché il vertice tra Putin ed Erdogan è così importante Ad Istanbul, nella giornata di mercoledì, verrà tagliato il nastro alla parte di competenza turca del TurkStream. Si tratta ... Leggi la notizia su it.insideover

