Procedimenti Antitrust, Codacons: «Pronti a class action contro i club» (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Codacons è pronto a promuovere una class action per conto di migliaia di tifosi italiani contro le società di calcio finite nel mirino dell’Antitrust. La questione riguarda l’apertura di nove Procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti di altrettanti club del massimo campionato italiano. Lo scopo dei Procedimenti di avvio è valutare … L'articolo Procedimenti Antitrust, Codacons: «Pronti a class action contro i club» Leggi la notizia su calcioefinanza

Blackskorpion4 : RT @CozzolinoSalvo: 07-Jan-2020 18:01:50 - #ANTITRUST AVVIA PROCEDIMENTI NEI CONFRONTI DI NOVE CLUB CALCIO #SerieA PER CLAUSOLE VESSATORIE… - marcoscialdone : RT @antitrust_it: #Antitrust: avviati nove #procedimenti nei confronti di società di #calcio di serie A per #clausolevessatorie nei contrat… - alealex73 : RT @CozzolinoSalvo: 07-Jan-2020 18:01:50 - #ANTITRUST AVVIA PROCEDIMENTI NEI CONFRONTI DI NOVE CLUB CALCIO #SerieA PER CLAUSOLE VESSATORIE… -