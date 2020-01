Polemica su Michelle Williams ai Golden Globes: "Grata alla società in cui è possibile l'aborto" (Di martedì 7 gennaio 2020) “Sono Grata per il riconoscimento ricevuto. E sono anche Grata di vivere in un momento per la nostra società, in cui esiste la possibilità di scelta”. Michelle Williams, ora in dolce attesa, ha dedicato alle donne e al diritto all’aborto il suo discorso pronunciato sul palco dei Golden Globes 2020, dove è salita per ritirare il premio come Migliore attrice in una miniserie o film televisivo. Parole che hanno diviso i social. “Come fai ad essere felice di avere abortito?”, hanno scritto critici alcuni utenti. Molti altri l’hanno difesa, applaudendo alle sue frasi.L’attrice, diventata famosa negli anni Novanta per aver interpretato Jen Lindley in Dawson’s Creek, ha voluto sottolineare l’importanza della lotta per la parità di genere e l’importanza del diritto di voto e di scelta delle donne. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

