Nunzia De Girolamo Instagram, in micro shorts e canotta fa impazzire: «La donna cannone di De Gregori» (Di martedì 7 gennaio 2020) “Immensa” Nunzia De Girolamo: l’ex politica ed ex concorrente di Ballando con le Stelle ha condiviso su Instagram uno scatto che ha fatto vacillare gran parte dei maschietti. Ripescando dagli ‘archivi’ proprio un’immagine del percorso nel programma ballerino del sabato sera di RaiUno, la quarantaquattrenne beneventana ha colpito ancora una volta nel segno. ‘Spogliatasi’ di quella corazza che impediva di vederne la parte più sensibile e femminile, la De Girolamo si è fatta conoscere in tutti i suoi aspetti. Tracciando un bilancio di ciò che è stato, l’ex deputata di Forza Italia ha commentato: “Nell’anno appena trascorso, Ballando con le stelle mi ha insegnato a ballare con la vita. A prendermi sul serio, ma a volte anche no. A ridere, scherzare, mettermi in gioco sempre e comunque”. Nunzia De Girolamo Instagram, micro shorts e tacchi omaggio alla femminilità “Mi ha insegnato – ha ... Leggi la notizia su urbanpost

