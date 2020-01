M5s, agli eletti che non restituiscono la loro parte dico: neppure 13.000 euro vi basteranno (Di martedì 7 gennaio 2020) In questi giorni si è parlato tantissimo dei pochi eletti M5S in ritardo con onorare gli impegni presi prima di candidarsi con il MoVimento 5 Stelle e per nulla della domanda fondamentale “Perché si dovrebbero dare indietro soldi ai cittadini?”. Ricevere fango sui giornali grazie a informazioni rese pubblicamente accessibili a tutti proprio dal MoVimento 5 Stelle potrebbe apparire una follia. In realtà, è con queste idee che è stato possibile portare dei cittadini, che ben difficilmente qualsiasi altra forza politica avrebbe mai messo in una posizione tale da poter essere eletti, nelle istituzioni. Partiamo da alcune informazioni che non tutti potrebbero conoscere. La retribuzione dei deputati è costituita da diverse voci: c’è lo stipendio vero e proprio, o indennità parlamentare, 5.000 euro, che coincide con una retribuzione annua lorda di oltre 100.000 euro, a cui si aggiunge una ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (M5s, agli eletti che non restituiscono la loro parte dico: neppure 13.000 euro vi basteranno) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : M5s, agli eletti che non restituiscono la loro parte dico: neppure 13.000 euro vi basteranno - GuidiClelia : RT @AntoTavolieri: Paragone,non ti conviene appellarti al giudizio popolare!Rischieresti un mare d'insulti dopo le sprezzanti parole che ha… -