L’ultimo post di Giovanni Custodero, calciatore 27enne malato di cancro: “Troppo dolore, vado in coma” (Di martedì 7 gennaio 2020) Giovanni Custodero, calciatore malato di cancro: “Troppo dolore, vado in coma farmacologico” Sui social in tanti lo conoscono ormai con il soprannome di “guerriero sorridente”: Giovanni Custodero è un ex calciatore di calcio a 5 di Pezze di Greco (Brindisi), ha 27 anni e da due lotta con un sarcoma osseo, un cancro che ha trasformato completamente la sua vita. Il calciatore, che prima del ritiro forzato giocava come portiere in serie C2 con la maglia del Fasano, in tutto questo tempo ha raccontato sulla sua pagina Facebook ogni momento della malattia: sofferenze, delusioni e sensazioni. E sempre sullo stesso social ha scelto di pubblicare anche un ultimo post. Perché Giovanni Custodero ha scelto di fermarsi, di cedere al troppo dolore e alla sofferenza, sottoponendosi al coma farmacologico. “Eccoci arrivati – si legge nell’ultimo post del ... Leggi la notizia su tpi

