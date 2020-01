Il Tolo Tolo di Checco Zalone è un film contro i luoghi comuni (Di martedì 7 gennaio 2020) Quella del comico pugliese è una commedia-kolossal sulla tragedia dei migranti e sul nostro razzismo quotidiano. Che fa ridere meno fragorsamente degli altri film dell'attore, ma è anche assai più esigente Leggi la notizia su espresso.repubblica

