Gwyneth Paltrow stupisce su Dakota Johnson: le parole da ex di Chris (Di martedì 7 gennaio 2020) Gwyneth Paltrow, Dakota Johnson e Chris Martin: le dichiarazioni dell’ex del frontman dei Coldplay Gwyneth Paltrow ha parlato di Dakota Johnson e da ex moglie di Chris Martin ha speso solo belle parole su di lei. Dakota fa coppia con Chris Martin da più di due anni ormai, anche se c’è stata una breve separazione … L'articolo Gwyneth Paltrow stupisce su Dakota Johnson: le parole da ex di Chris proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

lrrilevante : @Psss_Psss @Swanito75 Grandioso, questo mi ricorda il commento ne I Tenenbaum alla fine della lettura della relazio… - FilmNewsItaly : - cinemaniaco_fb : ?????????????? Gwyneth Paltrow e il suo look trasparente ai Golden Globes: l’attrice diventa lo zimbello del web… -