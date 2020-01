Gosens: «Lazio incredibile. Roma? Deve puntare alla Champions» (Di martedì 7 gennaio 2020) L’esterno dell’Atalanta Gosens ha parlato delle rivali per l’Europa: «La Lazio è incredibile, la Roma Deve puntare alla Champions» Robin Gosens ha fatto il punto sulla Serie A al termine della diciottesima giornata di campionato. L’Atalanta dovrà fare attenzione a Lazio e Roma per la corsa alla Champions League. «La Lazio sta facendo una cosa incredibile, anche loro lottano per l’Europa. La Roma, con quella rosa, Deve puntare alla Champions League», ha dichiarato l’esterno della Dea ai microfoni di Bergamo TV. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

