Dal tacco all’attacco: un Moncini per la Strega, sognando… Trezeguet (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La sua ultima volta da queste parti la ricordano fin troppo bene. Filtrante dalla trequarti di Branca per un colpo di tacco delizioso a beffare Montipò sotto la Sud del Vigorito. Gabriele Moncini, particolare non trascurabile, aveva addosso la maglia del Cittadella. Quella gemma, estratta da un profondo cilindro, segnava la fine dei giochi. Tre a zero, Benevento a casa e veneti in volo verso la finale play off persa contro il Verona. Curioso che a succedergli nella prodezza sia stato una settimana fa Marco Sau, suo prossimo compagno di reparto, che con l’Ascoli si è lasciato andare a una finezza simile. Per Moncini c’è comunque necessità di voltare pagina e riallacciare il dialogo con il gol. Da quella gioia ‘letale’ per gli sportivi sanniti, l’attaccante di Pistoia non ha più segnato, ma per ... Leggi la notizia su anteprima24

