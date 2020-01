Classifica Dakar 2020, Quad, Camion e SSV: Casale e Viazovich rimangono in vetta, Currie supera Lopez Contardo (Di martedì 7 gennaio 2020) Si fa sempre più interessante la lotta per le posizioni di vertice alla Dakar 2020, arrivata quest’oggi al termine della terza giornata di gara. Nei Quad il cileno Ignacio Casale ha allungato in vetta alla generale nonostante il terzo posto parziale odierno nella Neom-Neom da 504 km ed ora vanta quasi un quarto d’ora di margine sul polacco Rafal Sonik, primo degli inseguitori. Si delinea invece un bel duello nei Camion tra il bielorusso Siarhei Viazovich ed il russo Andrey Karginov, divisi da appena 2’18”, mentre la situazione è ancor più equilibrata tra gli SSV con tre equipaggi racchiusi in 1’40”. Di seguito le classifiche generali aggiornate di Quad, Camion e SSV alla Dakar 2020: Classifica Quad – TAPPA 3/12 – Dakar 2020 1 250 IGNACIO Casale Casale RACING 13H 38′ 05” 2 251 RAFAL SONIK SONIK TEAM 13H 52′ ... Leggi la notizia su oasport

MotociclismoIT : Problemi ai GPS modificano la classifica della Dakar - Italiaracing : Carlos Sainz al top nella terza tappa della #Dakar2020: nuovo leader della classifica. Bene anche Fernando Alonso… - dianatamantini : DAKAR - Problemi tecnici ai GPS hanno causato non poche difficoltà ai motociclisti. Ecco la classifica rivista dell… -