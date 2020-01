Cap affida a Vomm l’impianto di San Giuliano Milanese Ovest (Di martedì 7 gennaio 2020) Milano, 7 gen. (Adnkronos) – Vomm Impianti e Processi e Gruppo Cap hanno siglato un contratto per la conduzione e la manutenzione dell’impianto di depurazione di San Giuliano Milanese Ovest: la commessa aggiudicata a Vomm, a seguito di una procedura di evidenza pubblica, ha un valore complessivo pari a circa 1,2 milioni di euro e una durata triennale.Grazie anche a questo appalto il Gruppo Cap, che fornisce servizio ad oltre due milioni di utenti, con oltre 40 depuratori in gestione, potrà continuare a garantire l’efficienza del servizio di trattamento e smaltimento di una quota significativa dei fanghi prodotti presso i propri impianti, nel pieno rispetto dei principi di recupero di materia ed energia propri dell’economia circolare.Caratterizzato da una superficie di oltre 30.000 m2 e una portata media di acque reflue in ingresso di 11.000 m3/die, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

