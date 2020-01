Calabria: Zingaretti domani con Callipo a Lamezia Terme e Cosenza (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – Il segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, sarà domani, mercoledì 8 gennaio, nuovamente in Calabria per alcune iniziative a sostegno della candidatura di Pippo Callipo alle presidenza della regione. Lo rende noto l’ufficio stampa del Pd.La prima tappa di Zingaretti è a Lamezia Terme dove alle ore 15 visiterà il centro regionale di neurogenetica (viale Perugini), e a seguire, alle ore 15.30, sarà presso la struttura Progetto Sud (via Conforti 67/b) dove farà un punto stampa insieme a Pippo Callipo e ai candidati del Pd alle elezioni regionali. Alle ore 17.30 il segretario del Pd sarà a Cosenza per una manifestazione elettorale con Pippo Callipo al Supercinema Modernissimo (Corso G. Mazzini 48).L'articolo Calabria: Zingaretti domani con Callipo a Lamezia Terme e Cosenza CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

