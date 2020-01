Caccia, Natale e solidarietà: la squadra di Cautano ha donato due cinghiali alla Caritas (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaccia e solidarietà. Come già accaduto in passato, anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, la squadra di Cinghialai di Cautano A.V.C.C. n.15 (in foto) ha omaggiato la Caritas di Benevento di due cinghiali da destinare ai pranzi e ai cenoni delle feste. Un piccolo gesto con cui la squadra di Cacciatori ha voluto testimoniare il proprio apprezzamento per l’attività svolta quotidianamente dalla Caritas, con l’auspicio di aver reso più sereni, e ‘gustosi’, il Natale e l’inizio dell’anno per le tante persone accolte nella cittadella di via San Pasquale. L'articolo Caccia, Natale e solidarietà: la squadra di Cautano ha donato due cinghiali alla Caritas proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

