Bari | blitz dei Carabinieri | arresti per droga e traffico d’armi

Grande operazione dei Carabinieri di Bari che hanno compiuto un blitz ai danni del clan Dello Russo. arresti per droga e traffico d'armi. Scatta al mattino presto l'operazione del corpo dei Carabinieri di Bari, contro il clan mafioso dei Dello Russo. Infatti alle prime ore del mattino, sono andati in scena decine di arresti ai

