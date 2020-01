Adele e il drastico dimagrimento, i fan increduli: ‘Ma è davvero lei?’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Sono diversi gli scatti che nelle ultime settimane fanno parlare della cantante internazionale Adele. Non per un nuovo album, ma per una nuova silhouette. Che ci fosse stato un dimagrimento era parso chiaro dai post pubblicati già quest’estate, ma le ultime foto ripostate su Instagram mostrano quanto drastico sia stato. Adele aveva ridotto la sua presenza social e anche sui palchi dopo un periodo difficile dovuto al divorzio dal marito Simon Konecki, separazione annunciata ad aprile 2019 e carte firmate a settembre. La cantante aveva dichiarato di volersi dedicare di più al figlio Angelo, nato nel 2012. E ora che sta tornando alla ribalta lo sta facendo con un corpo nuovo. Che alcuni definiscono fin ‘troppo magro’, tanto da chiedersi se sia veramente lei. Ecco le foto che dovrebbero essere state fatte ad Anguilla, nei Caraibi. View this post on ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

