Accoltella la convivente, 18enne arrestato a Locri (Di martedì 7 gennaio 2020) Un ragazzo è stato arrestato a Locri per aver Accoltellato la convivente. La donna, ricoverata all’ospedale di Reggio Calabria, non è in pericolo di vita. Locri (REGGIO CALABRIA) – Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Locri per aver Accoltellato la convivente. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 18enne si è accanito sulla donna con 14 coltellate 24 ore dopo essere andato a convivere. La chiamata agli inquirenti è arrivata dai vicini che hanno trovato la donna con le ferite all’addome e al torace. Le condizioni della 27enne sono gravi ma non è in pericolo di vita. E’ stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto accaduto e capire da quando andavano avanti queste aggressioni. Spara ai fratelli dopo una lite, un morto nel Reggino La striscia di sangue nel Reggino continua. Nella mattinata di martedì 7 gennaio ... Leggi la notizia su newsmondo

