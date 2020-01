Traffico Roma del 06-01-2020 ore 17:30 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Traffico REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. FINO ALLE 20:30 DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL- FASCIA VERDE PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1, AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2; FERMI ANCHE I DIESEL EURO 3 DALLE 16.30 ALLE 20.30. IN CENTRO ULTIMO GIORNO DI LAVORO PER LA NAVETTA SHOPPING. LA LINEA E’ IN SERVIZIO FINO ALLE ORE 20.00, CAPOLINEA IN VIA DI PORTA PINCIANA. NEL QUARTIERE PIGNETO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI UNA INIZIATIVA CULTURALE SOCIALE IN OCCASIONE DELLA BEFANA 2020 CHIUSA VIA PESARO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PERUGIA E VIA DEL PIGNETO…. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 06-01-2020 ore 17:30 proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Traffico Roma del 06-01-2020 ore 17:30: TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-01-2020 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico #6gennaio - Eur, Piazzale Dello Sport possibili difficoltà di circolazione causa show/concerto'NOTR… -