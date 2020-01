Succession e il meritato trionfo ai Golden Globe (Di lunedì 6 gennaio 2020) Succession è il miglior drama ai Golden Globe del 2020, Brian Cox, uno dei suoi straordinari protagonisti, è il miglior attore in una serie drammatica. L'associazione dei giornalisti della stampa estera a Hollywood che assegnano questi riconoscimenti hanno premiato la serie tv HBO dopo due stagioni ad altissima qualità.Alla vigilia diversi analisti, giornalisti, professionisti americani avevano ipotizzato questa doppietta sottolineando la voglia dei Golden Globe di anticipare gli Emmy che forse il prossimo settembre si sarebbero accorti di questa serie. E un po' come lo scorso settembre agli Emmy con il trionfo di Fleabag, ripetuto anche ieri sera ai Golden Globe, è necessario fermarci un attimo a parlare di questa serie tv che forse in Italia in molti hanno snobbato. Così se spinti dalla doppia vittoria doveste aver voglia di scoprire la serie tv, trovate le due stagioni di Succession ... Leggi la notizia su blogo

