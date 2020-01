Scuola, via alle iscrizioni per le prime classi del 2020/2021 (Di lunedì 6 gennaio 2020) È il momento di iscriversi a Scuola. Dalle 8 del 7 gennaio alle 20 del 31 gennaio bisogna formalizzare la richiesta di iscrizione alle scuole, dalle elementari alle superiori. Si fa tutto online ma non serve correre. Chi prima invia la domanda non ha il posto assicurato. Già dal 27 dicembre si possono richiedere le credenziali per accedere al sito. Parte da qui la nostra guida all’iscrizione a Scuola, una guida tecnica su come fare l’iscrizione. La scelta dell’istituto è personale, di solito legata alla vicinanza a casa per medie ed elementari e più all’orientamento dei ragazzi quella per la secondaria di secondo grado. Oltre un milione le famiglie coinvolte. Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie. Riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle regioni che hanno ... Leggi la notizia su vanityfair

eziomauro : Libia, bombardamento alla scuola militare di Tripoli, almeno 70 morti. Haftar chiama il popolo all… - Palazzo_Chigi : Scuola, al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021. Il @MiurSocial ricorda con la campagna di comunicazio… - lofioramonti : Fioramonti, l'ultimo blitz: a scuola tornino i poeti del Sud -