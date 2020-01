Rula Jebreal: "Volevano che rinunciassi a Sanremo spontaneamente. Mi sono rifiutata. La mia diversità fa paura" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dalla Rai “sabato scorso mi hanno telefonato pregandomi di fare io il passo, di rinunciare spontaneamente. Mi sono rifiutata. Gli ho mandato un messaggio scritto: se volete censurarmi dovete essere voi ad assumervene la responsabilità”. In un’intervista a ‘Repubblica’, Rula Jebreal, la giornalista con doppia cittadinanza, israeliana e italiana, nata a Haifa nel 1973 e arrivata a Bologna grazie a una borsa di studio all’età di 19 anni per seguire un corso di laurea in fisioterapia, spiega così le modalità della sua esclusione dal partecipare al Festival di Sanremo al quale era stata invitata dal presentatore Amadeus, “sinceramente impegnato a mettere al centro del palco dell’Ariston, oltre alle canzoni, anche una questione drammatica come la violenza sulle donne”.“Qualcuno si è spaventato che ... Leggi la notizia su huffingtonpost

