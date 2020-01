PlayStation 5: retrocompatibilità con tutti i giochi PS1, PS2, PS3 e PS4? (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un nuovo rapporto sostiene che la PS5 supporterà la retrocompatibilità con i cataloghi PS1, PS2, PS3 e PS4. La PlayStation 5 vanta alcune specifiche importanti che proietteranno quasi tutti gli aspetti dell’esperienza di gioco in una nuova Next Gen. La console sarà in qualche modo retrocompatibile, ma l’azienda è stata reticente sulla portata di questa compatibilità. La Xbox Series X di Microsoft si collegherà con il software e l’hardware delle generazioni precedenti, ma la PlayStation 5 di Sony sembra concentrarsi su ciò che il futuro ha in serbo per l’industria. Il Content Creator ‘HipHopGamer’ ha affermato che una delle sue fonti gli ha comunicato che la PlayStation 5 sarà compatibile con i cataloghi di giochi PS1, PS2, PS3 e PS4. Questo è possibile grazie al “motore di rimasterizzazione” in cui Sony ha riversato molte risorse, per ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

