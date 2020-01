Napoli, Lobotka ad un passo: non convocato in Celta Vigo-Osasuna (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Stanislav Lobotka è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. La mancata convocazione in Celta Vigo-Osasuna è già un chiaro indizio, a cui si aggiungono le dichiarazioni del tecnico Oscar Garcia. L’allenatore spagnolo ha spiegato nel post-partita che è stato lo stesso calciatore a chiedere di essere escluso dal match, proprio perché distratto dalle voci di mercato che lo vedono vicino al trasferimento in Italia. In casa Napoli la priorità di oggi è la gara interna contro l’Inter, la prima ufficiale del 2020, ma nelle prossime 48 ore dovrebbe esserci l’accelerata decisiva per ingaggiare il centrocampista polacco. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già a metà settimana. Lobotka diventerebbe il primo acquisto del mercato invernale per il club partenopeo. Di Nicola Chiacchio L'articolo Napoli, Lobotka ad un ... Leggi la notizia su anteprima24

