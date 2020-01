NAPOLI-INTER, le formazioni ufficiali (Di lunedì 6 gennaio 2020) formazioni ufficiali DI NAPOLI-INTER – Ecco le scelte di Gattuso e Conte NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte L'articolo NAPOLI-INTER, le formazioni ufficiali proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

