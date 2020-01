Modello ISEE 2020 e Reddito di cittadinanza ecco le ultime novità (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il nuovo anno è iniziato ed è il momento di cominciare a richiedere il Modello ISEE 2020 soprattutto per chi percepisce il Reddito di cittadinanza e vuole percepirlo anche quest’anno. Come tutti sappiamo il Reddito di cittadinanza è un sussidio a tutte le persone adulte presenti sul territorio italiano che hanno difficoltà economiche o non hanno alcun Reddito. Questo sussidio è un importo economico che viene erogato mensilmente all’intestatario della richiesta. Per poter ricevere il Reddito di cittadinanza ogni persona ha bisogno di effettuare una domanda e allegare il Modello ISEE. Il Modello ISEE va ripresentato ogni anno, ed è una stima delle entrate e delle uscite economiche di ogni individuo. Il documento permette allo stato di individuare chi può o chi non può usufruire di tale sussidio. L’importo ISEE è un importo che può variare di anno in anno, ecco perché è necessario ... Leggi la notizia su circuitoscuola

