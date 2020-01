Luigi Favoloso è scomparso: cos’è successo all’ex di Nina Moric? (Di martedì 7 gennaio 2020) scomparso Luigi Favoloso: cos’è successo all’ex fidanzato di Nina Moric e concorrente del Grande Fratello 2018? La notizia si sta diffondendo in rete a macchia d’olio, lanciata nella tarda serata di lunedì 6 gennaio alle maggiori testate giornalistiche: Luigi Favoloso, ex compagno di Nina Moric e concorrente del Grande Fratello, sarebbe scomparso. Come leggiamo su IlMattino.it, a parlare in rete della preoccupante scomparsa di Luigi Mario Favoloso pare sia stato il paparazzo Alex Fiumara, che avrebbe lanciato un appello affermando “Aiutateci a ritrovarlo”. 32 anni, come suddetto Luigi Favoloso è stato un concorrente del Grande Fratello 2018. L’ex fidanzato di Nina Moric è originario di Torre del Greco, in provincia di Napoli, anche se attualmente è residente a Milano e in passato ha vissuto per lungo tempo in Svezia. Secondo quanto leggiamo sempre ... Leggi la notizia su lanostratv

Elaman58 : Luigi Mario favoloso scomparso da 10 giorni. La madre ha sporto anche denuncia. Spero stia bene e sopratutto non si… - VicolodelleNews : Scomparso #LuigiFavoloso, si cerca ovunque! « Il Vicolo delle News - luigi_luigi2 : @asiax2018 @annazaga76 Wow ?? grz Asia ???????? ma sicuramente un anno che sia dolce e senza affanno, che sia sempre più… -