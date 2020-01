LIVE Campaccio 2020 in DIRETTA: Yeman Crippa e Sara Dossena sfidano le star africane (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25: L’Italia al femminile punta sulla maratoneta ed ex triathleta Sara Dossena ma attenzione anche a Nadia Battocletti e Valeria Roffino 13.23: I favoriti, come sempre, sono gli atleti africani che sono al via in massa nel Campaccio 2020 ma c’è anche una nutrita e qualificata rappresentanza europea, anche se molti degli atleti di punta del Vecchio Continente hanno origine africana 13.20: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione numero 63 del Campaccio, la corsa podistica tradizionale del Giorno della Befana in programma a San Giorgio su Legnano, sulla distanza dei 10.000 metri per gli uomini e 6.000 metri per le donne La presentazione del Campaccio 2020 – Programma, orario e Tv del Campaccio 2020 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della edizione 2020 del Campaccio, la tradizionale ... Leggi la notizia su oasport

enricospada2 : DIRETTA LIVE - Si corre a San Giorgio su Legnano la 63ma edizione del Campaccio. Donne su 6 km alle 13.40, uomini s… - zazoomnews : LIVE Campaccio 2020 in DIRETTA: l’Italia punta su Crippa e Sara Dossena - #Campaccio #DIRETTA: #l’Italia #punta - zazoomblog : LIVE Sport: tutte le notizie e i risultati di lunedì 6 gennaio in DIRETTA: Atp Cup 4 Trampolini Campaccio Dakar e S… -