Iran, Usa preparano il dispiegamento di sei bombardieri (Di lunedì 6 gennaio 2020) Washington, 6 gen. (Adnkronos) – Il Pentagono sta pianificando il dispiegamento di sei bombardieri B52 nella base britannica Diego Garcia nell’Oceano Indiano. Lo rivela la Cnn, che cita una fonte del dipartimento, secondo cui i B52 verrebbero utilizzati nel caso in cui venisse ordinata .L'articolo Iran, Usa preparano il dispiegamento di sei bombardieri CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

robertosaviano : Con questo disegno @ManaNeyestani racconta le manifestazioni di cordoglio in Iran per il generale Soleimani. L'Iran… - riotta : Tanti aspettano la rappresaglia iraniana come prima conseguenza raid #Soleimani ma è il parlamento in Iraq che parl… - Avvenire_Nei : Il #Papa: la #guerra porta solo morte, tenere accesi dialogo e autocontrollo -