Il gesto inaspettato di Ilaria Teolis e Katia Fanelli, ecco reazione dei fan (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il gesto inaspettato Nelle ultime ore Katia Fanelli e Ilaria Teolis sono al centro del gossip per un gesto fatto per suggellare la loro amicizia. Da quando è terminato Temptation Island sono diventate inseparabili. Nonostante siano tornate a casa senza i fidanzati, non si sono perse d’animo e attualmente appaiono raggianti sui social. Hanno trascorso l’estate insieme e ora hanno deciso di realizzare un sogno che condividono da sempre. In pratica si sono recate entrambe dal chirurgo estetico per aumentare di un paio di taglie il seno. Hanno affrontato l’intervento lo steso giorno per darsi forza l’un l’altra. Non hanno esitato a pubblicare delle foto che hanno scatenato subito il web. ‘L’abbiamo fatto per colmare un disagio fisico’ Il gesto inaspettato delle due ragazze ha ottenuto dei consensi, ma anche dei dissensi. Se per alcuni hanno ... Leggi la notizia su kontrokultura

