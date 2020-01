Como, ragazzini fanno una passeggiata nel bosco e trovano uno scheletro: indaga la polizia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lavinia Greci È accaduto all'Oasi del Bassone, dove sono stati ritrovati i resti di una persona che teneva le mani in tasca. Non è stato ancora possibile stabilirne l'identità o le cause del decesso Al momento del ritrovamento, all'interno delle sue tasche non c'era nulla: né documenti, né effetti personali. Le suole delle scarpe erano rotte, molto probabilmente già consumate prima di entrare in quella boscaglia. Addosso aveva soltanto un paio di jeans, un maglione e una giacca con l'etichetta del marchio Royal Cup, dal colore, però, ormai non più definibile. Sono stati rinvenuti così, nel primo pomeriggio di sabato, i resti di uno scheletro nei boschi dell'Oasi del Bassone, a Como. A trovarli sono stati due ragazzini che passeggivano nell'area. Il ritrovamento misterioso Secondo quanto riportato da Il Giorno, per procedere a un'identificazione precisa, i reperti biologici ... Leggi la notizia su ilgiornale

