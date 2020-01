Carcere fino a 12 anni, cosa prevede omicidio stradale (Di lunedì 6 gennaio 2020) omicidio colposo che diviene reato e pene piu' severe per incidenti causati in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe o per chi si da' alla fuga: sono i principali effetti della legge sull'omicidio stradale, varata il 23 marzo 2016 e applicata in queste settimane ai molti casi di incidenti stradali che hanno coinvolto tanti giovani.- omicidio stradale: L'omicidio stradale colposo diventa reato a se', graduato su tre varianti: resta la pena gia' prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell'ipotesi base, quando cioe' la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di Carcere. Sara' invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'omicida il cui ... Leggi la notizia su ilfogliettone

