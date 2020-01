Usa-Iran, “droni sull’Iraq dalla base di Sigonella?”: polemica su possibile uso dello spazio aereo italiano (Di domenica 5 gennaio 2020) Mentre arrivano le prime reazioni all’uccisione del generale Iraniano Qassem Soleimani in un raid aereo Usa la decisione americana di preallertare le proprie truppe di stanza a Vicenza che potrebbero essere dispiegate in Libano a difesa dell’ambasciata Usa a Beirut, nel timore di rappresaglie, riapre gli interrogativi sull’uso dello spazio aereo italiano e delle basi distribuite nella Penisola. E puntuali si alzano le barricate sul ruolo strategico dell’Italia e di hub come Sigonella nelle crisi che hanno il Mediterraneo come epicentro o immediato hinterland. A riaprire la polemica è Luca Cangemi, della segreteria nazionale del Partito comunista italiano (Pci) che denuncia il “silenzio” attorno al presunto coinvolgimento della Naval Air Station siciliana nell’omicidio del capo della divisione Qods. “Un’operazione della rilevanza strategica enorme ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

