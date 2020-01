Tragedia a Bari, scoppia un incendio in casa: una donna perde la vita (Di domenica 5 gennaio 2020) Emanuela Carucci La vittima era di origine scozzese, ma viveva da tanti anni in Puglia dove lavorava come docente universitaria Le feste natalizie a Bari si concludono con una Tragedia. Si indaga sul rogo, scoppiato ieri, che ha completamente distrutto un appartamento al settimo piano di uno stabile di via Quintino Sella, in pieno centro a Bari. A causa dell'incendio, divampato per cause ancora da accertare, ha perso la vita una persona. Si tratta di Angela Lee, una donna di 56 anni nata Glasgow (in Scozia), ma da anni residente a Bari. Era lettrice di inglese presso la facoltà di scienze politiche dell'"università degli studi Aldo Moro" di Bari. La vittima sarebbe morta a causa delle inalazioni di fumo. I soccorritori hanno provato a rianimarla, una volta fuori dall'appartamento avvolto dalle fiamme, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Il rogo si è sviluppato nella ... Leggi la notizia su ilgiornale

