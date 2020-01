Temptation Island, Arcangelo Bianco svela: “Non escludo un ritorno con Nunzia” (Di domenica 5 gennaio 2020) Arcangelo Bianco torna a parlare dell’ex fidanzata Nunzia Sansone e del percorso vissuto a Temptation Island, ecco cosa ha svelato a Non Succederà Più Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Arcangelo Bianco, divenuto noto per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island insieme all’ormai ex fidanzata Nunzia Sansone. Al reality delle tentazioni, dopo aver messo a dura prova il loro amore, i due hanno messo un punto definitivo alla loro storia d’amore, durata tredici anni. Arcangelo Bianco è tornato a parlare dell’esperienza vissuta a Temptation Island e dell’ex fidanzata Nunzia ieri a Non Succederà Più, programma radiofonico in onda su Radio Radio e condotto da Giada Di Miceli. Alla conduttrice ha fatto sapere che lui e Nunzia avevano tanti problemi che non erano mai riusciti a risolvere. L’ex fidanzato di Nunzia ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

SaraMattioli5 : RT @Ri_Ghetto: I tre momenti più trash in tv di questo 2019 sono senza dubbio, in ordine: - L'intervista di Pamela Prati a Verissimo/Domeni… - FiorenzoParasc1 : Ho sognato di essere a Temptation Island ma Freud non sa che significa - demisfragrance : Non so perché mi è tornato in mente temptation island e mi manca e mi manca anche l'estate nonostante abbia fatto schifo come tutti gli anni -