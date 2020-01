Strage di pedoni in Alto Adige, sanguinoso incidente nella notte (Di domenica 5 gennaio 2020) È di 6 morti e 11 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Lutago, in Alto Adige, l’investitore avrebbe bevuto troppo. Drammatico incidente nella notte Altoatesina. Un’auto è piombata a tutta velocità verso un gruppo di turisti fermi sul bordo della strada e li ha travolti. Sei morti e … L'articolo Strage di pedoni in Alto Adige, sanguinoso incidente nella notte proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

GiornaleSENTIRE : Strage in Valle Aurina: auto su pedoni, 6 morti e 11 feriti a Lutago - medicojunghiano : RT @juornoit: #Strage di #pedoni in #ValleAurina, 6 morti e 11 feriti. Le vittime potrebbero essere tutti turisti tedeschi. Nessuna informa… - TelevideoRai101 : Bolzano,strage di pedoni:morti e feriti -