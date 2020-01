Stipendi politici 2020, la classifica dei redditi: Berlusconi il più ricco, che guadagni per Conte e Renzi! Sotto i 100000 Meloni e Salvini (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Paperone dei politici italiani resta sempre lui: Silvio Berlusconi mantiene la vetta della graduatoria dei redditi (riferiti al 2018) anche per quanto dichiarato nel 2019: sono oltre 48 i milioni di euro dichiarati dal leader di Forza Italia. Si difende bene, andando oltre i 2 milioni anche Giulia Bongiorno, mentre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sfonda la soglia del milione di euro. Finisce alle sue spalle Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, con poco meno di 800 mila euro. Attorno ai 200 mila invece quanto dichiarato da Dario Franceschini, mentre Luciana Lamorgese, tecnico chiamato a reggere l’Interno, si attesta a 160 mila. Tra i 100 mila ed i 150 mila circa si piazzano Alfonso Bonafede, Lorenzo Guerini, Nunzia Catalfo, Sergio Costa e Roberto Gualtieri. Dichiarazione dei redditi al di sotto dei 100 mila euro per Francesco Boccia, Fabiana Dadone, la leader di ... Leggi la notizia su oasport

