Stefan Lechner, ecco chi è l’autore della strage in Valle Aurina (Di domenica 5 gennaio 2020) La strage in Valle Aurina ha un colpevole: il ventisettenne Stefan Lechner, residente a Chienes, in Val Pusteria. Il giovane alla guida della macchina sportiva che ha falciato la comitiva di turisti era ubriaco e aveva una velocità sostenuta. ecco chi è e cosa fa nella vita. La tragedia che si è consumata verso l’1.15 del 5 gennaio 2020 davanti a un albergo di Lutago, Bolzano. Un gruppo di turisti tedeschi stava tornando da Cadipietra, dove avevano trascorso la serata. Erano scesi dal shuttle che li aveva riportati in albergo e stavano attraversando la strada quando una macchina sportiva guidata da il ventisettenne Stefan Lechner li ha falciati. 6 ragazzi con l’età compresa tra i 20 e i 25 anni hanno perso la vita e altre 11 persone sono rimaste ferite. 4 di questi sarebbero in gravi ... Leggi la notizia su bigodino

