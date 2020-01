Sci alpino, l’Italia rinasce in slalom con la cura-Theolier. Esplode Vinatzer, Maurberger in ascesa. E Moelgg… (Di domenica 5 gennaio 2020) Il primo traguardo di rilievo della Nazionale azzurra di slalom in questa Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino, è stato centrato ad aprile. No, non è un refuso. Ci stiamo riferendo al momento in cui Jacques Theolier, l’esperto tecnico francese, ha sancito il suo rientro alla corte del presidente federale Flavio Roda, al posto di Alessandro Serra. Il contratto triennale siglato è una polizza assicurativa non di poco conto per la nostra squadra, specialmente per quanto riguarda i pali stretti. Si è aperto, dunque, il fondamentale secondo capitolo della storia tra il 58enne tecnico e gli azzurri, dopo l’esordio del 2009. Sotto la sua guida vanno annoverati risultati di primissimo livello come l’oro olimpico di Giuliano Razzoli a Vancouver 2010, il bronzo ai Mondiali di Manfred Moelgg a Garmisch nel 2011 e, sostanzialmente, l’innalzamento del livello generale in maniera ... Leggi la notizia su oasport

