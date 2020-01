Rula Jebreal non andrà a Sanremo. Faraone (Iv) annuncia battaglia in Vigilanza Rai: «Discriminazione di Stato» (Di domenica 5 gennaio 2020) «Dieci donne a Sanremo 2020, ma non Rula Jebreal. Nessuno spazio ad una nuova italiana di successo. Nella narrazione sovranista stona e anche parecchio». Sono le parole, in una nota, del presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone. Dopo lo stop arrivato dai «piani alti» di viale Mazzini sulla presenza della giornalista italo-palesatinese Rula Jebreal alla settantesima edizione della kermesse canora italiana, per evitare il timore di una trasformazione dell’Ariston «in un luogo per fare politica», esplode la polemica politica. «La Rai, la tv pubblica – si legge ancora nella nota – si piega al diktat di Salvini. Credo sia semplicemente vergognoso», dice il senatore di Italia Viva. Faraone non si ferma qua e annuncia battaglia: porterà il caso in Vigilanza Rai: «Ho deciso di portare il caso in Vigilanza Rai e intanto denuncio pubblicamente ... Leggi la notizia su open.online

