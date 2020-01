Pioli: “In Italia non si capisce che più giocatori metti a disposizione dell’allenatore e più problemi crei” (Di domenica 5 gennaio 2020) La Gazzetta dello Sport ospita una lunga intervista al tecnico del Milan, Stefano Pioli. Ibrahimovic è un regalo Tra le altre cose parla anche del ritorno di Ibrahimovic in rossonero. «Ibrahimovic è un giocatore insaziabile, ha carisma e non ha mai smesso di migliorarsi e di aggiornarsi. Porterà entusiasmo, esperienza e tanta voglia di fare. La proprietà e i dirigenti mi hanno fatto un grande regalo, adesso dobbiamo essere bravi a sfruttare Ibra nel modo giusto, non usarlo come scudo, come giustamente ha detto Boban». Obiettivo: dominare la partita Racconta che al suo arrivo al Milan ha trovato subito una grande disponibilità da parte dei giocatori e grande compattezza nell’ambiente. La squadra, dice, mostra i pro e i contro della sua giovane età. E spiega che tip di squadra desidera: una squadra propositiva, che miri a dominare la partita studiando le caratteristiche ... Leggi la notizia su ilnapolista

