Migranti, video choc di torture dai centri di detenzione non riconosciuti in Libia (Di domenica 5 gennaio 2020) I racconti degli orrori libici che superano i confini del Paese nord africano si arricchiscono di un nuovo capitolo. A pubblicarlo è il quotidiano della Cei, Avvenire, che in un articolo pubblicato domenica 5 gennaio riferisce di un video che riprende le torture inflitte a una giovane eritrea appesa a testa in giù e bastonata a Bani Walid, centro di detenzione informale gestito dalle milizie libiche. Il “video choc è stato spedito via smartphone ai familiari della sventurata che devono trovare i soldi per riscattarla e salvarle la vita”, riferisce il giornale dei vescovi. Ricordando che la vita della prigioniera vale 12.500 dollari. E che a Bani Walid in due mesi sono morti 6 detenuti, l’ultimo dei quali, un eritreo, è deceduto nei giorni scorsi “per le torture inferte con bastone, coltello e scariche elettriche perché non poteva pagare”. Il centro, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

