LIVE Dakar 2020, Prima tappa in DIRETTA: partito Fernando Alonso! Tra le moto in testa lo statunitense Brabec (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.00 E’ arrivato il primo ritiro in questa Dakar, ovvero tra le moto: è il francese Willy Jobard a dover alzare bandiera bianca per essersi slogato una spalla, in conseguenza di un incidente dopo appena 13 km. Il centauro transalpino era alla sua tredicesima partecipazione e per la nona volta deve lasciare la corsa anzitempo. 7.50 partito Fernando Alonso! Le auto sono partite dalle ore 7.20 a distanza di 3′ l’una dall’altra, ed ora è iniziata anche la gara di Fernando Alonso. Sul tracciato tutti i 23 quad, mentre i camion inizieranno a scattare alle ore 9.50 italiane. 7.46 Le prime a partire sono state le 144 moto, scattate dalle ore 5.20 italiane: in 37 sono passate al momento al primo rilevamento dopo 105 km ed in testa c’è lo statunitense Brabec, con 2’20” di margine sull’argentino ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Dakar 2020 Prima tappa in DIRETTA: inizia l’avventura di Fernando Alonso! - #Dakar #Prima #tappa #DIRETTA:… - OA_Sport : LIVE Dakar 2020, Prima tappa in DIRETTA: partito Fernando Alonso! Tra le moto in testa lo statunitense Brabec - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 4 gennaio: Valentino Rossi elogia Casey Stoner tutti i mezzi della Dakar arrivati a Jeddah -… -