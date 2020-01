La vendetta dell’Iran nel Golfo Persico? (Di lunedì 6 gennaio 2020) La domanda adesso è solo una: come e dove si vendicherà l’Iran. Fino a questo momento, le reazioni sono state politiche. Teheran ha minacciato (e giurato) vendetta, e ha annunciato di ritenere ormai superate tutte le clausole dell’accordo sul programma nucleare, svincolandosi da quel patto già infranto da Donald Trump. Il rischio è altissimo ma da più parti, in Iran, ritengono che sia arrivato il momento di colpire gli Stati Uniti con un’azione “militare”, confermando il rischio paventato da molti analisti e diplomatici che l’escalation potrebbe colpire gli interessi strategici americani in Medio Oriente partendo proprio dalle basi militari Usa o alleate. Non una decisione facile. Colpire una base statunitense con il rischio di uccidere dei soldati impegnati all’estero significherebbe per l’Iran l’arrivo della contro-risposta Usa. E ... Leggi la notizia su it.insideover

