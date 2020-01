La serata al bar con gli amici, poi si dà fuoco in strada (Di domenica 5 gennaio 2020) Federico Garau Ancora ignote le ragioni che possono avere spinto il 28enne a compiere un simile gesto, secondo alcune fonti il giovane soffriva molto in seguito alla separazione dalla sua ex moglie. Salvato dai passanti, è ora ricoverato in prognosi riservata al centro grandi ustionati di Roma Momenti di paura nel centro di Ficulle, comune in provincia di Terni, dove un giovane operaio di 28 anni si è dato fuoco sotto gli occhi di numerosi testimoni, scatenando il panico. Ricoverato al centro grandi ustionati di Roma, versa ora in gravissime condizioni. Il fatto, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato durante la serata di venerdì 3 gennaio, intorno alle ore 21:00. Stando alle dichiarazioni delle persone interrogate sulla vicenda, il 28enne è uscito in strada dopo aver trascorso un po' di tempo in un bar insieme ad alcuni ... Leggi la notizia su ilgiornale

