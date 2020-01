La contrapposizione tra Hezbollah e i manifestanti in Libano (Di domenica 5 gennaio 2020) La situazione libanese si fa sempre più complessa e gli scontri di metà dicembre tra i manifestanti e le forze di sicurezza libanesi lo dimostrano. Se per molto tempo l’esercito non aveva toccato i manifestanti, adesso la situazione sembra essere mutata. Le forze dell’ordine hanno lanciato lacrimogeni contro alcuni manifestanti e vi sono stati decine di feriti. Ma l’esercito di cui i manifestanti devono aver paura è un altro ed è quello di Hezbollah. Il partito di Dio sciita rimane uno stato dentro lo stato e questo è il maggiore rischio che i manifestanti libanesi, che protestano contro il sistema politico corrotto, settario e che non risponde al voto della gente ma a logiche geopolitiche internazionali, dovranno affrontare. Il problema è chiaro a tutti, ma le ultime minacce giunte da Teheran rendono ancora più netto un messaggio già molto chiaro. “Se il regime sionista ... Leggi la notizia su it.insideover

