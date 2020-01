Iran:Trump non ha coraggio di attaccare

Iraniano dubita che Trump abbia il "coraggio" di colpire 52 siti in Iran, come minacciato dallo stesso presidente americano."Vogliono distogliere l'opinione pubblica mondiale dal loro atto odioso e ingiustificabile",ha detto un comandante dell'esercito riferendosi all'assassinio di Soleimani. Un leader delle Guardie rivoluzionarie ha intanto avvertito: "Se le forze americane vogliono rimanere in vita devono evacuare le loro basi militari e andarsene",aggiungendo:"La rappresaglia Iraniana è certa,incontrollabile,dolorosa"(Di domenica 5 gennaio 2020) L'esercitoiano dubita cheabbia il "" di colpire 52 siti in, come minacciato dallo stesso presidente americano."Vogliono distogliere l'opinione pubblica mondiale dal loro atto odioso e ingiustificabile",ha detto un comandante dell'esercito riferendosi all'assassinio di Soleimani. Un leader delle Guardie rivoluzionarie ha intanto avvertito: "Se le forze americane vogliono rimanere in vita devono evacuare le loro basi militari e andarsene",aggiungendo:"La rappresagliaiana è certa,incontrollabile,dolorosa"(Di domenica 5 gennaio 2020)

