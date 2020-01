Golden Globe 2020, nomination premi e diretta tv. E per la serata sorpresa nel menù degli attori (Di domenica 5 gennaio 2020) Al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills nella notte italiana tra domenica e lunedì saranno consegnati i Golden Globe, i premi a film e serie tv decisi dalla Hollywood Foreign Press Association. La cerimonia sarà trasmessa in diretta dalle 00.55 alle 5.30 su Sky Atlantic e Sky Tg24. Tra i presentatori ci saranno Charlize Theron, Octavia Spencer, Daniel Craig, Glenn Close e Will Ferrell, mentre a condurre la serata è il comico Ricky Gervais. Il Golden Globe alla carriera, cioè il Cecil B. DeMille Award, andrà a Tom Hanks, quattro volte vincitore del Golden Globe. All’attrice e conduttrice Ellen DeGeneres sarà consegnato invece il premio onorario Carol Burnett Award per suoi numerosi successi televisivi. Ma per entrare nel vivo della competizione, questa 77esima edizione è segnata dall’onnipresenza di Netflix, che ha collezionato 17 nomination. Marriage Story (Storia di un matrimonio) di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

